Rock Off geri dönüyor

Bir yıllık aranın ardından tekrar izleyiciyle buluşacak festivalde bu yıl İsveç’in progresif metal türündeki bilinen grubu Opeth, Helsinki’li Fin folk metal grubu Ensiferum, Pentagram, TEC, Undertakers, Khepra, Black Tooth ve daha pek çok rock grubu Parkorman’da sahnede olacak. Festivalde kurulacak Audioban Music Embassy, Dragon’s Den (powered by Audioban) sahnesinde ise, İzmirli melodik hardcore grubu Scenes We Have Missed ve İstanbul çıkışlı melodik death & thrash metal ekibi Furtherial izlenebilecek. Kültür Servisi