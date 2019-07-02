Alkışlarla iki gün...

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin “Sevdalım Hayat” senfoni, anlatı, belgesel gibi birçok içeriği barındıran konseri İstanbul bölümünü büyük bir coşkuyla tamamladı. Pazar günkü konsere katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun rüzgârı önceki gün de sürdü. Zülfü Livaneli, birkaç kez İmamoğlu’yla ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştığında olduğu gibi, sahnede bulunan dev ekranda İmamoğlu’nun fotoğrafının görüldüğü zamanlarda da tüm Harbiye alkışlarıyla İBB Başkanı’na desteğini gösterdi.

‘Berkin unutulmuyacak’

Livaneli’nin ikinci günkü konserine katılanlar arasında Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan da vardı. Konserin sonlarına doğru şair Ülkü Tamer’in şiirinden bestelediği “Memik Oğlan” seslendirilmeden önce Elvan ailesini selamlayan sanatçı, “Biz artık ağıt yazmak istemiyoruz ama ne yazık ki bestelediğimiz şiirler ağıta dönüşüyor” dedi ve “Berkin’in adı hiç unutulmayacak” diye konuştu. Harbiye’yi dolduran kalabalık da Gülsüm ve Sami Elvan’a alkışlarla destek olurken kalabalık, şarkıya gözyaşları içerisinde eşlik etti.

“Sevdalım Hayat” konseri, orkestra şefi Rengim Gökmen’le Livaneli’yi aynı sahnede buluşturması açısından da önem arz ediyor. Öte yandan Livaneli’nin şarkıları zaman zaman solistler Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos tarafından okunurken, büyük sanatçı da bazı şarkılarda ikiliye eşlik ediyor. Konserin açılışı ise bu proje için Oğuzhan Nâzım’ın özel olarak bestelediği “Livaneli Üvertürü” ile yapılıyor.

Önceki gün, ilk olarak “Merhaba” şarkısını seslendirmek için sahneye çıkan Livaneli, “Ben uzun zamandır konser vermiyordum ancak Rengim Gökmen ve böyle muhteşem bir orkestra ile bu sahnede olmayı geri çeviremedim” sözleriyle projeye olan beğenisini dile getirdi. Konser boyunca Livaneli, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hayatından kesitler ve bestelerinin hikâyelerini de seyirciyle paylaştı. Sanatçının, 44 yıl boyunca dostluğunu sürdürdüğü Yaşar Kemal’le olan anıları ya da sürgün zamanlarında Fransa’da Abidin Dino ile yaşadıkları izleyicileri duygulandırdı. Livaneli, yer yer duygulandırdığı kadar anlattıklarıyla birçok kez Harbiye’yi güldürdü.

‘Ey Özgürlük’

Konserde Livaneli’nin yazıp yönettiği ve müziklerini bestelediği “Yer Demir Gök Bakır” ve yine Livaneli’nin yazıp yönettiği “Veda” filminin müzikleri senfoni orkestrası tarafından seslendirildi. “Ey Özgürlük” şarkısıyla konseri sonlandırmadan önce konuşan Livaneli, şu an hapiste bulunan Cumhuriyet gazetesi eski yazar ve yöneticilerine, Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a ve tüm siyasi tutuklulara “özgürlük” dileğinde bulundu.

Harbiye’deki iki günün ardından turneye çıkacak olan Zülfü Livaneli ile “Sevdalım Hayat”ın programı şöyle: 21 Temmuz Pazar / Bodrum Antik Tiyatro, 2 Ağustos Cuma Kuşadası AVM Açıkhava, 3 Ağustos Cumartesi / Çeşme Amfi Tiyatro, 9 Ağustos Cuma / Datça Amfi Tiyatro, 23 Ağustos Cuma / Bodrum Antik Tiyatro.