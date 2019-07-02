Fatih ve Cem’in tablosu satışta!

Fatih, döneminin ünlü ressamı Bellini’yi “portresini” yapmak üzere İstanbul’a “Venedik Kültür Elçisi” olarak 1479’da davet etmişti.

Fatih Sultan Mehmet’in ünlü resmi, Londra’da “Victoria and Albert Müzesi’nde” sergileniyor.

Bellini’nin (1429-1507), cam üzerine, yağlı boyayla yaptığı (33x45cm) boyutundaki, ikili portre ise 200 yıldır aynı ailece korunuyordu. 2015’te Sothby’s’in Londra’da müzayedeye çıkardığı tablo, 965 bin sterline, o zamanki TL değeri ile yaklaşık 4 milyon liraya satılmıştı.

Christie’s müzayede evi ise aynı tabloyu, bu kez 800 bin sterlin (TL’nin bugünkü değeri ile 5.7 milyon liralık) ön tahmini bir rakamla ve 2015 satış fiyatından daha düşük bir rakama “Londra Satış Haftası” etkinliği içinde satışa çıkarıyor.