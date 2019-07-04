10.Uluslararası İstanbul Opera Festivali Turandot’la başladı

Turandot ve Troya Operaları İstanbul’da

Bestecisi Giacomo Puccini’nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı, DOB’nin bu görkemli reji için tüm imkânlarını seferber ettiği, Turandot konukİtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından İstanbul’da sahnelendi. ADOB orkestrasını şan kökenli şef Murat Cem Orhan, koroyu Giampaolo Vessella yönetti. Ankara’da prömiyeri gerçekleştirilen, Aspendos’ta da sahnelenen eserde acımasız kadın karakter Çin prensesi “Turandot” u İstanbul’da Koreli solist sanatçı Lilla Lee, Moğol Prensi “Calaf rolünü İstanbul DOB solist sanatçısı Efe Kışlalı seslendirdi.

Festival, "2018 Troya Yılı" nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının etkinlikleri kapsamında DOB Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın Sanat Yönetmenliğinde Ankara DOB tarafından sahnelenen “Troya” epik operasının 6- 7 Temmuz’daki temsilleriyle devam edecek.

Eserin bestesi Bujor Hoinic’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a, koreografisi Volkan Ersoy’a ait.

Yunus Emre Oratorya ve balesi

Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde Ahmet Adnan Saygun’un bestelediği ilk Türk oratoryosu “Yunus Emre” balet Uğur Seyrek koreografi ve rejisiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek. Dünya Prömiyerini Süreyya Operası’nda 23 Şubat 2019’da şef Serdar Yalçın yönetimindeki orkestra, Aydın Karlıbel yönetimindeki koro ve dansçıların yüksek birlikteliğiyle yapan “Yunus Emre Oratorya”sı, bu kez de Zorlu’nun büyük sahnesinde izlenebilecek.

Bolşoy Solistleri Gala Konseri

Festival, Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetiminde İstanbul DOB Orkestrası eşliğinde ünlü Bolşoy Tiyatrosu solistleri soprano Anna Nechaeva, mezzo-soprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky’in “Sevil Berberi, “Il Trovatore”, "Carmen" gibi önemli operalardan söylecekleri aryalarla sona erecek. Festivalin tüm temsiller Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde saat 20.00’da izlenebilecek.