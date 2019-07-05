Nilüfer Belediyesi kütüphanelerinin uzun yıllardır farklı okuma ilgilerine yönelik düzenlediği atölyeler, 13 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında Bursa-Nilüfer’deki Misi Yazıevi’nin ferah çatısı altında toplanıyor. Yeni programların yaz dönemi boyunca katılımcılarla buluşacağı Misi Akademi’nin atölyelerine katılım ücretsiz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt: (224) 413 2737.
Misi akademi başlıyor
Nilüfer Belediyesi kütüphanelerinin uzun yıllardır farklı okuma ilgilerine yönelik düzenlediği atölyeler, 13 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında Bursa-Nilüfer’deki Misi Yazıevi’nin ferah çatısı altında toplanıyor
Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 02:14