Minik yürekler, büyük adımlar...

Bu ışık ülkesi Kaş’ın ışığı olarak tanımladığım bale sanatçısı Hülya Aksular öğrencileriyle 6 güne büyük bir gösteri sığdırdı.

Bu yıl 5.’si düzenlenen Hülya Aksular Kaş Bale Yaz Kampı Konservatuvar Bale öğrencilerinin katıldığı 28 Haziran-7 Temmuz 1. Etap buluşması ile başladı. 6 Temmuz akşamı final temsili Kaş Setur Marina’da gerçekleşti. Kampın usta öğretmenleri Rus bale sanatçısı Mişa Kolozin, Sude Meriç Kolozina, Hülya Aksular, Dokuz Eylül ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle kamp boyunca çalıştıkları pop, modern, caz, çağdaş ve klasik repertuvarları sahneye taşıdılar. Gecede klasik bale açılış dansı “Renkler”, “La Bayadere” balesinden “Nikita”, “River”, “Unutmadımaklımda”, “Piknik”, “Touched by an angel” isimleriyle oluşturdukları eserleri Kaş baleseverler ve kampa katılan öğrencilerin aileleriyle buluşturdular.

Ömrünü bale sanatına adamış bir primanın atalarının yüzyıllardır toprağı olan Kaş’ta bulunan köy evinden dönüştürdüğü atölye, bale sanatının inceliklerinin paylaşıldığı buluşmalarıyla dünyada bir ilke imza atıyor. Öğretmenlerinin evinde, her an öğretmenleriyle, öğretmenlerinin ütülediği çarşaflar üzerinde uyuyarak, öğretmenlerinin ve annesinin yaptığı yemekleri tadıp sofrayı bölüşerek, rekabet yerine gelecekte buluşacakları gibi aslında tüm sanatçıların kardeşçe sahneyi bir ettiği gerçeğini deneyimliyorlar.

45 dersin yapıldığı kampta; klasik bale teknik ve repertuvar, point dersi, pas de deux dersi, doğaçlama teknik ve repertuvar, pop-modern-caz teknik ve repertuvar, sahne makyajı dersinin yanı sıra; seramik atölyesi, Düşler Akademisi, Kaş At Çiftliği, Oread Garden Yoga, Echo Çocuk Discosu, Kaş’ın tarihi, Likya Yolu yürüyüşü, deniz aktiviteleri de yapılıyor.