Sinirlerine hakim olamadı... Barcelona yenilgisi sonrası Arda Güler'den flaş hareket!

12.01.2026 09:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yendi. El Clasico'ya yedek kulübesinde başlayan ve 68. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in maçın son düdüğüyle birlikte yaptığı hareket ve devamında yaşadıkları gündem oldu.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu maçın son düdüğüyle birlikte çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Arda Güler maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi. Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü. Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.

Arda Güler'in o anları taraftar kamerasına yansıdı. Yıldız futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı. 

İşte taraftar kamerasına yansıyan o anlar:

