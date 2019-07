Nostaljik filmler Amfi’de

24 Eylül’e kadar devam edecek film gösterim programında her pazartesi Fransız filmleri, her salı Yeşilçam filmleri ve hemen ardından düzenlenecek Türkçe 45’lik Parti’ler, her çarşamba romantik filmler ve her pazar süper kahraman filmleri yer alacak. Film gösterimleri saat 20.00’de ücretsiz ve herkese açık olarak yapılacak. Program şöyle: Bugün: “Tosun Paşa”, yarın: “Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü)”, 16 Temmuz: “Turist Ömer”, 17 Temmuz: “Before Sunrise (Gün Doğmadan)”, 21 Temmuz: “Iron Man (Demir Adam)”, 22 Temmuz: “Louise en Hiver (Louise Sahilde)”, 23 Temmuz: “Bizim Aile”, 24 Temmuz: “Before Sunset (Gün Batmadan)”, 28 Temmuz: “Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları)”, 29 Temmuz: “La Grande Illusion (Harp Esirleri)”, 30 Temmuz: “Feride”, 31 Temmuz: “Big Fish (Büyük Balık)”.