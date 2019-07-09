Kadıköy duvarları yeniden renkleniyor

Kadıköylüler Muralist Kadıköy Festivali kapsamında Kadıköy’ün duvarlarını renklendirecek murallardan 2 tanesini birlikte seçiyor. Bu murallardan bir tanesi Kadıköy Belediyesi hizmet binası duvarına çizilecek Atatürk temalı duvar resmi olacak.



29 Ekim’de tamamlanacak

Milli Mücadele’nin 100. yıldönümü anısına özel bir çalışma olarak hazırlanan Atatürk temalı duvar resmi Kadıköy Belediyesi binasına uygulanacak. Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından çizimine 1 Ekim’de başlanacak ve 29 Ekim’de tamamlanacak çalışma için 3 Atatürk temalı fotoğraf internet üzerinden halkoylamasına sunuluyor. En fazla oyu alan fotoğraf, sanatçı tarafından Kadıköy Belediyesi hizmet binasının cephesine resmedilecek. Bu fotoğraflar “Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçildiği tarihteki fotoğrafı (1923)”, “Mustafa Kemal Atatürk çiftlikte denetimde” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda karşılanışı (1929)” temalarını içeriyor.

Bir diğer oylamaya sunulan eser Kolombiya temalı mural olacak. Kolombiya Elçiliği ile ortak yürütülecek ve Vertigo Graffiti ekibinin Türkiye’de yapacakları çalışma için 3 taslak hazırlandı. Türkiye ve Kolombiya’nın ortak noktası tarım ve zanaat kültürünün ön plana çıktığı 3 eserden birisi internet üzerinden halkın beğenisine sunulacak. Halkoylaması için http://anket.muralist.com.tr/ adresinden oyunuzu belirtebilir, hangi resimlerin Kadıköy’ün duvarlarında olmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.



6 yabancı 3 yerli sanatçı

6 yabancı ve 3 yerli sanatçının da katılacağı festivalde Kadıköy’ün duvarları bu yıl da mural sanatıyla renklenecek.19 Ağustos’ta başlayacak festival kapsamında duvarları süsleyecek muralların yanı sıra sanatçılarla söyleşiler, “Resmin Sokak Hali” adıyla düzenlenecek fotoğraf sergisi, çocuklarla mural atölyeleri gibi etkinlikler düzenlenecek. 2012-2018 yılları arasında 24’ü yabancı olmak üzere 36 sanatçı 36 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.