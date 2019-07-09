Yarım yüzyılı aşan sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdıran Omara Portuondo, “Omara Es Cuba - The Last Kiss” turnesi kapsamında 3 Ağustos’ta İstanbul LifePark’ta sevenleri ile buluşacak. Küba’nın efsane grubu Buena Vista Social Club’ın divası, geride bıraktığı hatıralarını ve şarkılarını İstanbul’da hayranlarıyla paylaşacak.
Efsane isimden istanbul konseri
Yarım yüzyılı aşan sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdıran Omara Portuondo, “Omara Es Cuba - The Last Kiss” turnesi kapsamında 3 Ağustos’ta İstanbul LifePark’ta sevenleri ile buluşacak.
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 03:06