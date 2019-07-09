Efsane isimden istanbul konseri

Yarım yüzyılı aşan sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdıran Omara Portuondo, “Omara Es Cuba - The Last Kiss” turnesi kapsamında 3 Ağustos’ta İstanbul LifePark’ta sevenleri ile buluşacak.
Kültür Servisi
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 03:06

[Haber görseli]Yarım yüzyılı aşan sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdıran Omara Portuondo, “Omara Es Cuba - The Last Kiss” turnesi kapsamında 3 Ağustos’ta İstanbul LifePark’ta sevenleri ile buluşacak. Küba’nın efsane grubu Buena Vista Social Club’ın divası, geride bıraktığı hatıralarını ve şarkılarını İstanbul’da hayranlarıyla paylaşacak.

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