Efsane isimden istanbul konseri

Yarım yüzyılı aşan sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdıran Omara Portuondo, “Omara Es Cuba - The Last Kiss” turnesi kapsamında 3 Ağustos’ta İstanbul LifePark’ta sevenleri ile buluşacak. Küba’nın efsane grubu Buena Vista Social Club’ın divası, geride bıraktığı hatıralarını ve şarkılarını İstanbul’da hayranlarıyla paylaşacak.