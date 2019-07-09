Sanat Akademisi’nin büyük başarısı

Sanat Akademisi’nin piyano, yan flüt ve viyolonsel dallarında eğitim gören 10 öğrencisi, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programlarına girip sınav komisyonunca değerlendirilen elemede başarı elde etti.

Müzik alanında özel yeteneği olan çocukları ve gençleri erken yaşlardan itibaren bu alanda yetiştirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve aynı zamanda uluslararası düzeyde eğitim vermek gibi birçok eğitim vizyonu olan Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Sanat Akademisi öğrencileri, kendi alanlarında yarı zamanlı eğitim alarak lisans programları için de gerekli desteği yakalamış olacaklar.