Sanat Akademisi’nin büyük başarısı

Kartal Belediyesi tarafından açılan ve Kartal’da yaşayan çocukların resim, müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin açılmasının üzerinden bir yıl geçti.
Kültür Servisi
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 03:08

[Haber görseli]Sanat Akademisi’nin piyano, yan flüt ve viyolonsel dallarında eğitim gören 10 öğrencisi, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programlarına girip sınav komisyonunca değerlendirilen elemede başarı elde etti.
Müzik alanında özel yeteneği olan çocukları ve gençleri erken yaşlardan itibaren bu alanda yetiştirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve aynı zamanda uluslararası düzeyde eğitim vermek gibi birçok eğitim vizyonu olan Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Sanat Akademisi öğrencileri, kendi alanlarında yarı zamanlı eğitim alarak lisans programları için de gerekli desteği yakalamış olacaklar.

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