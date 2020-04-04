Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapılan düzenlemeleri paylaştı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 18:30

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

- İç hava yolu taşımacılığında %18 olan KDV oranı; nisan, mayıs ve haziran ayları için %1’e indirildi.

- Kısa çalışma ödeneğinde çalışma şartı 450 güne, hizmet şartı ise 60 güne düşürüldü. Askıdaki personelin kısa çalışma ödeneği hakkında faydalanması sağlandı. Asgari ücret desteği 2020 sonuna kadar uzatıldı.

- İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmaların Eximbank kredileri için KGF kefalet oranı %100’e çıkarıldı. Kullanılacak toplam kredi miktarı da artırıldı.

- İşçi çıkarmayan turizm firmaları için kamu bankaları ile programa katılan bankalardan 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ve %7,5 faiz ile KGF kefaletli ‘işe devam kredisi’ kullanma hakkı tanındı.

TİYATROLARA DESTEK

- Yeni sezonda yapılacak yardımların üst limitlerini ve yardım yapılacak özel tiyatro sayısını artırıyoruz. Başvurularını temmuz, yeni sezon ödemlerini ise eyül ayı olmak üzere öne çekiyoruz.

- 2019-2020 sanat sezonu için bakanlıktan yardım almış özel tiyatroların (yasaklar kapsamında oyun taahhütlerinin tamamını yerine getirmeseler de) 11 Mart 2020 tarihine kadar proje destek miktarında herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir.

- Özel tiyatroları; kapasiteleri ve personel sayıları ile orantılı desteklemek için çalışıyoruz. Özel tiyatroların devlet teşvik ve desteklerinden faydalanması sağlandı. Aynı zamanda 130 özel tiyatroya Kültür Girişimi Belgesi alma hakkı tanındı.

- Bakanlığa bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlükleri’nde 3000’den fazla yevmiyeli çalışan sanatçımızı 2020 Ocak ayı itibarıyla; yıllık sözleşme kapsamına aldık.

- Etkin Kütüphane Evinizde, Kütüphanem Cepte, E-Kitap Mobil Uygulaması ve Konuşan Kitaplık hizmetleri dijital ortamda sizlerle.

SANAL MÜZE YAYINDA

- Gidemediğiniz müzeleri sanalmuze.gov.tr adresi üzerinden gezebilir, nitelikle vakit geçirmek istediğiniz her an, Youtube kanalımızı üzerinden bakanlık arşivine ulaşabilirsiniz.

- Ayrıca çocukların da keyifli vakit geçirmesi için Youtube kanalımızı ziyaret ederek çocuk oyunlarına kolayca erişebilirsiniz.

- ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ etkinliği kapsamında, 1 milyon öğrenci için sunulan ücretsiz film hediye kapasitesi 2 milyon öğrenciye çıkarıldı. Bu sayede Anadolu’daki sinemalarımızın da desteklenmesi sağlandı.

TURİZME DESTEK

- Kredi, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süre ile ötelenmesi dahil olmak üzere birçok kolaylık sağlandı. Bu öteleme turizm sektöründe 12 aya çıkabiliyor.

- A grubu acentelerin müze ücretlerine 16 Mart – 15 Ekim tarihleri arasında %10’luk ek indirim sağlandı.

- TÜRSAB aidatlarının 2020 yılında alınmaması karara bağlandı.

- Otellere, acente avanslarını geri ödemelerini kolaylaştıracak kredi imkanı sağlandı.

- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri, hasılat payı, ecrimisil ödemeleri, nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle faizsiz ertelendi.

- Sektör paydaşlarının bu süreci kolaylıkla atlatabilmesi için nisan, mayıs ve haziran dönemlerinde verilmesi gereken muhtasar, SGK prim hizmet ve KDV beyannamelerinin ödemeleri 6’şar ay ertelendi.

MESLEK BİRLİKLERİNE DESTEK

- Müzik, sinema, ilim-edebiyat, güzel sanatlar ve radyo-televizyon sektörlerinde; eser sahipleri ile yapımcı ve yayınevlerinden oluşan 27 meslek birliğinin 2020 yılı destek tutarları %50 oranın artırıldı.



