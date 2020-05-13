Kültürümde biat yoktur

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından sosyal medyada üzüntüsünü dile getiren ve hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturması başlatılan Karşıyaka Hâkimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, “Bir insanın bedeninin her geçen gün eridiğini ve öldüğünü sosyal medyada gördüm ve insani olarak üzüldüm. Acıyı anlayacak, vicdanlı biriyim. Benim hayatımda biat kültürü olmaz” dedi. Pehlivan’a soruşturma açılmasına tepki gösteren İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Ayşe Sarısu Pehlivan, değerli bir hâkim, vicdanlı ve aydın bir hukukçudur” denildi.

Bir insanın açlık greviyle ölüme gitmesine üzüldüğünü söyleyen Pehlivan, “Bu insanlar müzikle uğraşan bir grup ve ben üniversite 1. sınıf öğrencisiyken onların konserlerine gittim. Milyonlarca insan onları dinlerdi. Böyle bir insanın kendini ölüme yatırması beni üzdü. Onun terörist mi değil mi o kimliğine hiç bakmadım ve ilgilendirmiyor. Onun üzerinden paylaşım yaptım. Lince maruz kaldım” dedi. Herkesin özgürce yaşama hakkı olduğunu belirten Pehlivan, “Ben sadece sadece insan olmak, yaşam hakkı kutsaldır. Demokrat hukuk devletini savunan biriyim. Anayasal çerçevede kuralların işlediği bir Türkiye özlemini duyan bir yargıç oldum ve bunun için mücadele ediyorum. İnsanların beni terörle ilişkilendirmesi tamamen yanlı ve nefret söyleminin sonucu” diye konuştu. Yargıç sadece kuş, böcek konuşur başka bir şey konuşmaz anlayışının hâkim olduğunu ifade eden Pehlivan, “Özgür yetiştim. Benim hayatımda biat kültürü olmaz. İnsanların iyiliği ve hukuk işlesin diye söylerim. Bu kadar ayrışma olmamalı. Ben hiç makam sever olmadım. Benim tek derdim hukuk oldu. Bunu herkes böyle bilsin” diye konuştu.

AYDIN BİR HUKUKÇU

İzmir Barosu, Pehlivan’a soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, “Ayşe Sarısu Pehlivan, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri ve yargının bağımsızlığı için yıllardır tüm gücüyle çalışan değerli bir hâkim, vicdanlı ve aydın bir hukukçudur. Kendi görüşü dışındaki her sözü terör propagandası olarak yaftalayan, her geçen gün yurttaşlar arasındaki öfkeyi bileyen, sahte düşmanlar yaratarak sanal bir gerginlikten beslenen bu anlayışı reddediyoruz” denildi. l İZMİR