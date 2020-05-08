Kurda ateş düşmüyor

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Dolar/TL, dün tarihi zirvesi olan 7.24’ü aşarak 7.2687 seviyesine ulaşırken; kurdaki bu artışı frenlemek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) bir önlem daha geldi.

BDDK, yurtdışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için bir bacağı TL olan döviz işlemini yasakladı. Son birkaç hafta petrol fiyatlarındaki düşüşün durması ve Merkez’in rezervlerdeki hızlı kayıplara ilişkin soru işaretleri nedeniyle TL’de değer kaybı hızlanmaya devam ediyor.

Hükümet tarafından Türkiye’nin dış kaynak arayışları için swap çalışmalarının sürdüğüne ilişkin söylemler sürse de piyasalarda bu konuya ilişkin süren endişeleri giderecek net bir adım yok. Aksine, önce dövizdeki artışın swap anlaşması beklentisinden değil, Londra merkezli manipülasyon ve saldırılardan kaynaklandığı suçlamalarına yönelik BDDK’nin yetkilerini genişleten bir yönetmelik yayımlandı.

Ardından, BDDK 3 bankaya swap yasağı getirdi. Bu son hamlenin ardından dolar/TL, 7.26 seviyesinden kısa süreliğine 7.08’e kadar indi. Ancak bir saat içerisinde benzer kaygılarla tekrar 7.20 seviyesini aştı. Ekonomist Uğur Gürses’e göre, salgının yarattığı krizin de etkisiyle Türkiye’de ödemeler dengesi bozulmaya başladı.

İhracat ve turizm gelirlerinin düşüyor olması, dış borç ödemeleri, sermaye çıkışları, yatırımcının ve yurttaşın güven duymaması gibi sebepler kurdaki artışın ana sebepleri. Gürses’e göre, “Böyle bir tabloda kur yükselir, şeytan avına çıkmanın bir anlamı yok.”

Gürses, BDDK’nin son hamlesinden sonra kurdaki kısa süreli düşüşü ve son gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Muhtemelen, bu bankalara yasak geldi o zaman kimse döviz alamayacak, kur düşer diye düşünüp döviz satmış olabilirler. Bu yüzden kısa süreli düşüş oldu. Yasağa ilişkin ise eğer sermaye rejiminiz serbestse yabancı bankalar döviz de alır döviz de satar. Bu sadece beceriksizliğin ve kötü yönetimin bir bahanesi. “Swap çalışması sürüyor” ise tamamen kamuoyu iletişimi için yapılan bir söylem. Merkez’e swap kanalı açmalarını muhtemel görmüyorum.”