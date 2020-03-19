Küresel ekonomide korona alarmı: Dünya borsaları çakıldı

19 Mart 2020 Perşembe, 19:18

Perşembe günü, Wall Street hisse senetleri erken saatlerden itibaren düşmeye başladı, ancak kayıplar neyse ki son haftalarda egemen olan vahşi dalgalanmalardan çok daha hafif. En azından şimdilik.

S&P 500, işlemler başladıktan kısa bir süre sonra %1,9 düşüş kaydetti. ABD'nin en güçlü ilk 500 şirketinin hisse senetleri, geçen 8 gün içinde 4.9% ve 12% değer kaybı arasında gidip geldi.

İŞSİZLİK MAAŞINA REKOR TALEP

Piyasalar çok değişken, çünkü yatırımcılar bir yandan durgunluk olasılığını, bir yandan da küresel otoritelerin ekonomiyi destekleme yönündeki büyük acil durum çabalarını değerlendiriyorlar.

Geçen hafta işsizlik maaşı için başvuran Amerikalılara 70.000 kişi daha eklendi. Bu durum, ülke çapında yaşanan ilk işten çıkarma dalgasında, ekonomistlerin bile beklediğinden çok daha fazla.

FED'TEN DOLAR ALIMINA ÖNLEM

Yetkililer, Amerikalılardan virüsün yayılmasını yavaşlatmak adına evde kalmalarını istediğinden bu yana seyahat endüstrisi ve restoranlarda faaliyet durma noktasında. Üretimin yavaşladığına ilişkin raporlar ise endişeleri daha da artırıyor.

Bu arada, Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası, finansal piyasaları ve ekonomiyi desteklemek adına son desteğini de açıkladı. Dünya piyasalarındaki yatırımcılar dolar ve nakit oluşturma peşinde koşarken Fed, para piyasası fonlarını desteklemek için dolar alımına karşı aldığı önlemleri açıkladı. Bu arada Avrupa Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek adına 750 milyar Avro (820 milyar $) kadar tahvil satın almak için genişletilmiş bir program başlattı.

ABD'DEKİ DÜŞÜŞ DÜNYADA DOMİNO ETKİSİ YARATTI

Dow Jones Sanayi Ortalaması 408 puan (veya % 2.1) düşerek 19.508 puana geriledi ve Nasdaq Doğu saati ile 09:55 itibariyle çok az değişti.

Avrupa hisse senetleri işlem günlerinin başında yükseldi, ancak ardından düşüş devam etti. Asya piyasaları da bir önceki gün ABD'de yaşanan %5,1'lik acımasız kaybın ardından düşmeye devam etti.

Yatırımcılar da nihayetinde, piyasanın istikrara kavuşması için enfeksiyon sayısında yavaşlama görmeleri gerektiğini söylüyorlar.

DÜNYA ÇAPINDA 220 BİN VAKA

Bilinen enfeksiyonlu vakaların toplam sayısı, iyileşen yaklaşık 85.000 kişi dahil olmak üzere dünya çapında 220.000'i aştı. Ölü sayısı ise 10.000'e ulaştı.

Çoğu insan için koronavirüs, ateş ve öksürük gibi hafif veya orta şiddette semptomlara neden oluyor ve hafif hastalığı olanlar yaklaşık iki hafta içinde iyileşiyor. Özellikle yaşlılarda ve mevcut sağlık sorunları olan kişilerde zatürre de dahil olmak üzere şiddetli hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve bu gibi durumlarda iyileşme yaklaşık altı hafta sürüyor.





Kaynak: APNews

Çeviren: M. Birol Güger