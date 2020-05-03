Küresel salgın yardımı kimlere verilecek?

03 Mayıs 2020 Pazar, 15:12

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan sosyal yardımın 3’üncü faz sonuçları başvuru yapan yüzbinlerce kişi tarafından bekleniyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapılan yardımlarda sıra 3'üncü Faz’a geldi. İlk iki kısım ödemeleri PTT kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İlk etapta 2.1 milyon aileye ardından ise 2.3 milyon aileye 1000 TL değerinde sosyal yardım ödemesi yapıldı. 3’üncü kısım başvuruları da yine aynı şekilde e-Devlet üzerinden yapılıyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulanabilecek.

Sosyal yardım parası sorgu ekranı

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;



TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

0 – Pazartesi

2 – Salı

4 – Çarşamba

6 – Perşembe

8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok.

e-Devlet küresel salgın sosyal yardım başvuru ekranı

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Küresel salgın yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.