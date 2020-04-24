Kuşadası’nda emek atölyeleri
Kuşadası Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle kurulan “Emek Atölyeleri’nde” tek kullanımlık yüz maskesi üretmeye başladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Emek Atölyeleri”ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Ömer Günel, “Kadın emekçilerimiz, bizim tarafımızdan temin edilen medikal kumaşı kullanarak yüz maskesi dikiyor. Maskeler, yine belediyemizce teslim alınıp hijyen testinden geçirildikten sonra vatandaşlarımıza ve gerekli kurumlara dağıtılıyor. Şimdi de bir adet maske üretme makinesi satın aldık. Makine sayesinde hem daha seri üretim yapacağız hem de maliyeti düşüreceğiz. Hedefimiz günde 2000 adet maske üretimini sağlamak. Böylelikle vatandaşlarımızın ihtiyacını kendi üretimimizle karşılamış olacağız” dedi.
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