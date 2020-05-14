Kuzuların Sessizliği dizi oluyor

14 Mayıs 2020 Perşembe, 12:09

Jonathan Demme’nin Thomas Harris’in en çok satan romanından uyarladığı, Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filmi diziye uyarlanıyor. Clarice adıyla uyarlanan dizi, 2020-2021 TV sezonunda tanıtılacak.

Anthony Hopkins ve Jodie Foster’ın başrolleri paylaştığı film, 1991 yılında beş dalda Oscar’a değer görülmüş, en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan ilk ve tek korku filmi olmuştu.

Screen Rant’ın haberine göre, CBS kanalında yayımlanacak olan dizi, 1993’te, filmin kaldığı yerin altı ay sonrasından başlayacak. Dizide FBI ajanı Clarice Starling’in Washington’daki maceraları anlatılacak.

Orijinal filmde Jodie Foster’ın, 2001 tarihli "Hannibal" adlı devam filminde ise Julianne Moore’un canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling rolünde Rebecca Breeds yer alacak. Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler da dizide rol alan diğer oyuncular. Filmde Anthony Hopkins’in canlandırdığı Hannibal Lecter rolünde ise kimin yer alacağı henüz bilinmiyor.