Laçin’in ‘Hayal Satıcısı’ Ordu’da sahnelendi

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye Barolar Birliği ve ülkemizin dört bir yanında 64 baromuz bu etkinliğin aynı zamanda kendi etkinlikleri olduğunu belirterek afişe logolarının eklenmesini talep etmiştir.

Katkı ve destek veren tüm barolarımıza, yerel ve ulusal basına, sivil toplum ve meslek örgütlerine, duyarlı halkımıza ve tesislerini bize açan işletmeye teşekkür ederiz” dedi. Berna Laçin, Ordu Barosu’nun davetlisi olarak Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleyeceği “Hayal Satıcısı” adlı oyun Ordu Valiliği’nin “sahne tahsisinin teknik nedenlerle mümkün olmadığını” bildirerek iptal etmesinin ardından oyunu Ordu Grand Ayzek Oteli Latife Restaurant’ta sahneye koydu.

“Hayal Satıcısı” adlı oyunu kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi. Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz “Şükrolsun bu sınavdan da yüzümüzün akıyla çıktık. Katkı ve emek veren, destek veren herkese tekraren çok teşekkür ederim” dedi.