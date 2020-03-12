Laçin’in ‘Hayal Satıcısı’ Ordu’da sahnelendi
Türkiye Barolar Birliği ve 64 baro Berna Laçin’in oynadığı ve birçok ilde salon engeli ile karşılaşan “Hayal Satıcısı” adlı oyunun afişine logolarının eklenmesini talep etti. Açıklamayı Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz yaptı. Avukat Poyraz “Teşekkürler Ordu-Teşekkürler Türkiye” konulu açıklamasında “Tiyatro etkinliğimiz sadece baronun etkinliği olmaktan çıkarak tüm Ordu’nun, tüm Türkiye’nin hak ve özgürlükler paydasında sahiplendiği bir etkinliğe dönüşmüştür.
Türkiye Barolar Birliği ve ülkemizin dört bir yanında 64 baromuz bu etkinliğin aynı zamanda kendi etkinlikleri olduğunu belirterek afişe logolarının eklenmesini talep etmiştir.
Katkı ve destek veren tüm barolarımıza, yerel ve ulusal basına, sivil toplum ve meslek örgütlerine, duyarlı halkımıza ve tesislerini bize açan işletmeye teşekkür ederiz” dedi. Berna Laçin, Ordu Barosu’nun davetlisi olarak Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleyeceği “Hayal Satıcısı” adlı oyun Ordu Valiliği’nin “sahne tahsisinin teknik nedenlerle mümkün olmadığını” bildirerek iptal etmesinin ardından oyunu Ordu Grand Ayzek Oteli Latife Restaurant’ta sahneye koydu.
“Hayal Satıcısı” adlı oyunu kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi. Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz “Şükrolsun bu sınavdan da yüzümüzün akıyla çıktık. Katkı ve emek veren, destek veren herkese tekraren çok teşekkür ederim” dedi.
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