Libya'da 'Barış Fırtınası' operasyonu sürüyor
Libya'da Hükümeti tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında Hafter'e bağlı çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Libya Hükümeti tarafından
başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu
kapsamında Hafter'e bağlı çok sayıda milisin
etkisiz hale getirildiği, dört uçak, bir helikopter, iki SİHA ile çok sayıda
tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı
tesislerin imha edildiği öğrenildi.
BM Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararı ve Libya Hükümeti'nin
resmi çağrısı doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermeye devam eden Türk askerlerinin görevlerini Libya Hükümeti tarafından
güvenliği sağlanan bölgede gerçekleştirdiği ve bugüne kadar hiçbir zayiat
yaşanmadan faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Libya'nın doğusundaki
gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları
sonucu ülkede sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu'nun paylaştığı rakamlara
göre, Hafter milislerinin son dönemde Trablus'un güneyine düzenlediği
saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en
az 5 sivil hayatını kaybetti. Sivil halk ile alt yapı tesislerine yönelik artan
saldırılar üzerine Libya Hükümeti tarafından 25 Mart'ta operasyon
başlatılmıştı.
Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es
Serrac, "Barış Fırtınası" adı verilen operasyonla "saldırgan
teröristlere gereken cevabın sert şekilde verileceğini" ifade etmişti.
Trablus, Vatiyye ve Ebu Gureyn olmak üzere 3 ayrı cephede
gerçekleştirilen Barış Fırtınası operasyonunda Libya Hükümeti'ne bağlı unsurlar
önemli kazanımlar sağladı. Ağır zayiatlar veren Hafter'e bağlı milisler güneye
doğru çekilmek zorunda kaldı.
Hükümet güçleri 13 Nisan'da Subrata ve Surman, 14 Nisan'da ise
Riqdalin, El Asse, Aceylat, El Cemil ve Zilten meskun mahal ve bölgelerini ele
geçirerek, Trablus’tan Tunus'a kadar olan bölgeyi kontrol altına aldı.
Kazanılan başarının devamını sağlamak ve harekatın temposunu artırmak
maksadıyla 18 Nisan'da yeni bir ileri harekata başlandı.
İleri harekat kapsamında Libya Hükümet güçleri, Hafter
milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak
kullandıkları Terhune kentini geri almayı amaçladı. Harekat kapsamında kent
çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlendi, 100'den fazla Hafter'e bağlı
silahlı unsur esir alındı.
Hükümet unsurları tarafından gerçekleştirilen operasyonlar
kapsamında Hafter'e bağlı çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği, 4 uçak,
bir helikopter, iki SİHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların
yanı sıra milislerin kullandığı tesislerin imha edildiği öğrenildi.
HASTANELER HEDEF ALINDI
Geçen aydan itibaren Trablus'taki sivil hedeflere yönelik
saldırılarını artıran Hafter'e bağlı milislerin vurduğu yerlerin başında
hastaneler geldi.
Son bir ay içerisinde en az 10 sağlık kuruluşunu hedef alınan
Hafter milislerinin özellikle koronavirüs tehdidinin olduğu dönemde hastanelere
yönelik saldırılarıyla Trablus'un su ve elektriğinin kesilmesi tepki çekiyor.
Asıl niyetinin Temsilciler Meclisi'nin siyasi desteğiyle gücü
ele geçirmek olduğu ifade edilen Hafter, 27 Nisan'daki açıklamasında Libya
Hükümeti’nin kurulmasını öngören BM'nin garantörü olduğu Suheyrat Anlaşması'nın
hükmünü yitirdiğini ve kendisine bağlı silahlı grubun tüm ülkeyi kontrolü
altına alacağını açıkladı.
Hafter'in yönetime el koyduğunu ve kendisini devlet başkanı ilan
ettiğini açıklaması üzerine Batı'dan gelen tepkileri yumuşatmak maksadıyla
ramazan ayı münasebetiyle askeri operasyonları durdurduğunu ve ateşkes ilan
ettiğini açıkladı.
Buna rağmen Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde
başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil daha yaşamını yitirdi.
Hafter'e bağlı milislerin mayıs ayının ilk haftasında da devam eden
saldırılarında en az 15 sivil hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
Hafter'e bağlı milisler, son günlerde başta Trablus olmak üzere
saldırılarını arttırarak, Türkiye ve İtalya'nın Trablus büyükelçiliklerinin
olduğu bölgeyi, Mitiga Havalimanı'nı, sivil uçakları ve diğer sivil altyapıyı
hedef aldı.
Milisler tarafından 9 Mayıs'ta Mitiga Uluslararası Havaalanı'na
64 atım, Al-Nasır bölgesine 55 atım, Banana Farm bölgesine 61 atım olmak üzere
Trablus şehir merkezine toplam 180 top/Grad füzesi atışı yapıldı.
100'DEN FAZLA KARGO UÇUŞU DÜZENLENDİ
BM Libya Misyonu, Hafter güçlerinin uluslararası hukuka ve insan
haklarına aykırı eylemlerinin kayıt altına alındığını, bu saldırıların savaş
suçu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesine götürüleceğini duyurdu.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 22 Nisan'da BAE'nin
Libya'nın milli güvenliği için tehdit olduğunu belirterek, "BAE,
Libya'daki kaos ortamının devam etmesini istiyor." ifadelerini
kullanmıştı.
Yılbaşından bu yana BAE'den Libya'nın doğusundaki Hafter
güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100'den fazla kargo uçuşu
düzenlendiğine yönelik haberler yer almıştı.
Son gelişmelerden sonra, Hafter'e askeri, mali, siyasi destek
veren ülkelerin Libya'nın sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumlulukları
bulunduğuna yönelik söylemler uluslararası kamuoyu tarafından da
dillendirilmeye başlandı.
Rusya Federasyonu tarafından Hafter'e bağlı milislere, paralı
askerler olarak bilinen Wagner desteği sağlandığına ve son haftalarda Hafter'e
örtülü olarak Suriye'de konuşlu olan 4-6 savaş uçağı gönderildiğine yönelik
iddialar da yer aldı.
GÜVENLİĞİ HÜKÜMET TARAFINDAN SAĞLANAN
BÖLGEDELER
Hafter güçlerinin sözcüsünün 7 Mayıs'taki "eski bazı
uçakların onarıldığı ve uçuşa hazır hale getirildiği"ne yönelik açıklaması
da Libya'daki aktörler arasındaki ilginç bağlantıları göstermesi bakımından
dikkati çekiyor.
Türkiye ise BM Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararı ve Libya
Hükümeti'nin resmi çağrısı doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık
hizmeti vermeye devam ediyor.
Türkiye bugüne kadar olduğu gibi haklının ve doğrunun yanındaki
duruşunu bozmadan 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür
bağları dolayısıyla Libya’da görev alıyor.
Türk askerinin eğitim ve danışmanlık görevlerini Libya Hükümeti
tarafından güvenliği sağlanan bölgede gerçekleştirdiği ve bugüne kadar hiçbir
zayiat yaşanmadan faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
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