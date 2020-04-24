Limak işçisi ayakta!

24 Nisan 2020 Cuma, 21:47

Limak'ın üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınından dolayı önlem alınmadığını ama buna karşı istifaya zorlandıklarını belirttiler. Hiçbir hakları verilmeden istifaya zorlandığını vurgulayan işçiler iş bırakıp şantiye içinde eylem yaptı.

SENDİKA'DAN AÇIKLAMA

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), ''Dün iki işçinin salgın nedeniyle hastaneye kaldırılması ve kampta bir bloğun karantinaya alınması tepki gösteren işçiler Limak'tan hesap soruyor. Sendikamız günlerdir işten çıkarılıp hakları ödenmeyen ve şantiyede salgına karşı önlem almayan Limak'ı uyarmasına rağmen gerekli hiçbir adım atılmadı. Limak'ın kâr hırsı işçilerin hayatını tehlikeye atıyor. Limak, işçileri baskıyla ve yalanla susturamaz. İnşaat işçisi köle değildir!'' açıklamasını yaptı.