Liverpoollu Mane’den bir iyilik golü daha

01 Nisan 2020 Çarşamba, 09:46

İngiliz ekibi Liverpool’da oynayan Senegalli Sadio Mane yine iyilik golü attı.

Mane geçen aylarda doğduğu kasabadaki ihtiyaç sahiplerini 70 Avro aylık maaşa bağlamıştı.

Şimdi de Sadio Mane'nin Senegal'de doğduğu kasabaya koronavirüs hastalarının tedavileri için yaklaşık 3,5 milyon Avro'luk maliyeti olan bir hastane yaptırdığı açıklandı.

Yıldız futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.



Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyona mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.

ÜLKESİNİN GURURU

"Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir lise inşa ettirmişti." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.



Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.



Yıldız futbolcu yakın zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu.