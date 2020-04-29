Lüzumsuz adam Oblomov!
Ivan Aleksandroviç Gonçarov'un tembelliği bir sanat haline getiren Oblomov’u, Rus romanında "lüzumsuz adam" tiplemesinin ölümsüz örneklerinden biri.
Orta yaşlı
toprak sahibi Oblomov işinden ayrılmış, tüm arkadaşlarını etrafından
uzaklaştırmış, borca batmış ve tüm dünyevi işlerini yatağından görmeye
başlamıştır.
Her bir köşesi
dökülmekte olan dairesinde kendisi kadar tembel uşağıyla birlikte kayıtsızlık
içinde yaşayan bu miskin asilzade, değişime ayak direyerek işlevsizleşmiş bir
sınıfın timsalidir.
Rus toplumuna
özgü bu tipleme Gonçarov'un kaleminden çıktığı günden beri
toplumun içine karışmış, “Oblomovluk” sözcüğünü günlük dile kazandırmıştır.
Ivan Aleksandroviç Gonçarov'un tembelliği bir sanat haline getiren Oblomov’u, Rus romanında “lüzumsuz adam” tiplemesinin ölümsüz örneklerinden biri.
Oblomov, 19.
yüzyıl sonunda bu açmaza giren toprak sahiplerinin güldürüsü olmakla kalmıyor,
aynı zamanda mevcut sosyal düzenin acayipliklerini ve adaletsizliğini de
ciddiyetle ama tatlı bir dille eleştiriyor.
Oblomov / Ivan Aleksandroviç Gonçarov / Çeviren: Ergin Altay / İletişim Yayınları / 617 s.
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