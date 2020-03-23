”Maçlar oynansın” diyen birlikten Terim'e "Geçmiş olsun" mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı yayınladı
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi.
Birlik, maçların oynanması yolunda görüş belirtmişti.
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