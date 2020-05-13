Mahmut Alınak tahliye edildi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:17

Müebbet hapsi istenen eski Halkın Emek Partisi (HEP) Kars Milletvekili ve Odatv yazarı Mahmut Alınak bugün ilk kez duruşmaya çıktı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, yaşı ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak Mahmut Alınak’ın tahliyesine karar verdi.

Alınak 17 Şubat'ta tutuklanmıştı. Son tutuklanmasıyla 10. kez cezaevine giren Alınak’a “Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak" suçları isnat edilmişti.

Odatv’ye konuşan Mahmut Alınak’ın oğlu ve avukatı Bişer Alınak, “Yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındı tahliye edildi. Cezaevine gidiyoruz şu an” dedi.