Mahsun Kırmızıgül ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Bölek için paylaşım yaptı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 14:25

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm" diyen Kırmızıgül, ardından Grup Yorum'un "Güleycan" isimli şarkısını paylaştı.



