Malatya ve Elazığ'da deprem

03 Mayıs 2020 Pazar, 16:40

Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre derem 5.0 km yerin altında meydana geldi.

ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Elazığ'ın sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 16:25'te, yerin 7 km altında meydana geldi. Elazığ merkezli deprem, Malatya'da da hissedildi