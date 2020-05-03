Malatya ve Elazığ'da deprem
Malatya’da 4.3, Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre derem 5.0 km yerin altında meydana geldi.
ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Elazığ'ın sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 16:25'te, yerin 7 km altında meydana geldi. Elazığ merkezli deprem, Malatya'da da hissedildi
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