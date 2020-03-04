Maltepe’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği paneli
Yazgülü Aldoğan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu panel yarın saat 16.00-17.00’de Elite World Asia Otel’de yapılacak.
Panelde Kosova milletvekili Teuta Haxhiu, Koç Üniversitesi’nden Prof. Zeynep Direk, Yanındayız Derneği’nden Murat Yeşildere ve Dijital Topuklar blog yazarı Elif Doğan konuşmacı olarak yer alacak. Panel “Toplumda Kadının Yeri” başlığı altındaki etkinlikler kapsamında yapılıyor. Etkinlikler 6 Mart günü de devam edecek.
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