Maltepe’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği paneli

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Panelde Kosova milletvekili Teuta Haxhiu, Koç Üniversitesi’nden Prof. Zeynep Direk, Yanındayız Derneği’nden Murat Yeşildere ve Dijital Topuklar blog yazarı Elif Doğan konuşmacı olarak yer alacak. Panel “Toplumda Kadının Yeri” başlığı altındaki etkinlikler kapsamında yapılıyor. Etkinlikler 6 Mart günü de devam edecek.