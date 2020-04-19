Mamak Belediyesi’nde 4 işçinin testi pozitif çıktı
Mamak Belediyesi tarafından, yoksullara yemek ve gıda yardımı yapabilmek için kurulan Gönül Çarşısı’nda, yardım dağıtımı yapan 4 belediye işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Mamak Belediyesi’nin yardım dağıtma ağı olan “Gönül Çarşısı”, koronavirüs nedeniyle maddi zorluk yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmak için Başak ve Boğaziçi mahallerine kuruldu.
İhtiyaç sahipleri, buralardaki dağıtım merkezlerine gelerek yardım kolilerini teslim alıyordu. Edinilen bilgiye göre, yoğun kalabalığın biriktiği ve sosyal mesafeye uyulmadığı belirtilen dağıtım merkezlerinde çalışan birçok işçi, koronavirüs belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu.
Koronavirüs testi yapılan işçilerden 4’ünün sonucu pozitif çıktı. İşçilerin gün içinde yüzlerce yurttaşla temas ettiğine dikkat çekilirken, belediyenin bu günlerde çok sayıda personeline test yaptırdığı öğrenildi. Ayrıca, işçilerin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Gönül Çarşısı’nın yardım usulünde değişikliğe gidildiği ve personelin gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerinin evine götürdüğü öğrenildi.
Belediye yetkilileri, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
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