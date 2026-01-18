Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, görevden alındı: Başarı kimleri rahatsız eder?

Tan Sağtürk’ün Devlet Opera ve Balesi’nin başına getirildiğini ilk kez gazetemiz duyurdu. Bu geçen iki sezon boyunca başarılara imza atan Sağtürk’ün görevden alınması sanat çevresini deyim yerindeyse üzdü. Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi (DOB) genel müdürü olarak atanmasıyla, görevi üstlendiği iki sezon boyunca yenilikleri de beraberinde getirmişti. Ayrıca unutulmamalı ki Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra DOB’un başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen bilgi, “Devlet Opera ve Balesi genel müdür yardımcısı görevine atanan Samsun Bölge müdürü olan Barış Salcan genel müdürlük görevini vekaleten yürütecek” şeklinde oldu. Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sanat danışmanı olarak göreve devam edecek.

Ayrıca Sağtürk ile birlikte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un da görevine son verildi.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Geride bıraktığımız iki sezon içinde Sağtürk’ün liderliğinde klasik opera ve bale eserlerinden modern yapımlara kadar geniş bir repertuvar sunuldu. Bu sezon, hem klasik hem de çağdaş sanat anlayışını harmanlayan yeni yapımlarla sahne sanatlarında yenilikçi tasarımlar ve yaklaşımlarla sahnelendi. Bunların arasında en dikkat çeken yapımlar ise “Carmina Burana” ve “Uçan Hollandalı” eserleri oldu.

Göreve geldiğinde gazetemizde yayımlanan söyleşimizde, hedeflerini şöyle açıklamıştı Sağtürk: “Hedeflerimizi belirlerken yalnızca kurumu yönetmek değil, aynı zamanda sanatı daha ileriye taşımak, sanatseverlerle daha güçlü bağlar kurmak ve Türk opera ve balesini dünya sahnesinde daha görünür hale getirmek için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz.”

Tüm bu sözlerin altını ise opera ve balede seyrettiğimiz ulusal ve uluslararası yapımlar doldurdu.

Sorulması gereken asıl soruya gelecek olursak: Tan Sağtürk bu kadar başarılıyken ve daha gerçekleştirmeyi planladığı yeni projeleri varken kimleri rahatsız etti ve neden bu görevden alındı?

SAĞTÜRK’TEN VEDA MESAJI

Sağtürk, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya platformu Instagram’dan paylaşım yaptı. Sağtürk şu ifadeleri kullandı:

‘Kıymetli Sanat Ailem,

Hayatımın en anlamlı dönemlerinden birini noktalıyor, yepyeni bir sorumlulukla devam ediyorum. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve genel sanat yönetmenliği görevimi tamamladım. Bu kurum, benim için bir aile, bir okul ve bir tutkuydu. Her anına minnettarım. Yolculuğumuz devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda “sanat danışmanı” olarak göreve başlıyorum. Ülkemizin kültür politikalarına hizmet etmek, sanatı daha geniş bir perspektifle desteklemek için buradayım. Büyük bir onur.

Şimdi, sevgili Devlet Opera ve Balesi’ni, yeni gelecek yönetici arkadaşlarıma emanet ediyorum. Onlara yürekten başarılar diliyorum.

O kutsal sahnenin ışığı hep parlak kalsın. Tüm destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Sanatla kalın.

TEPKİ YAĞDI

Sağtürk’ün DOB Genel Müdürlüğü görevinden alınıp “kültür ve turizm bakan danışmanı” olarak atanmasına tepki yağdı. Piyanist Fazıl Say, tiyatro sanatcısı Orhan Aydın ve yazar Ahmet Ümit, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Say, Sağtürk’ün dönemi ile ilişkin, kuruma kattıklarını şu maddelerle sıraladı:

“2 yıl gibi kısacık bir sürede her şeyin en iyisini yaptı. Kurumu üretken hale getirdi. Her şeyden önemlisi motivasyonu sağladı. Anadolu’nun her köşesine sanatı götürdü. Uluslararası ilişkileri ve seviyeyi en üst düzeye çıkarttı. Yaz festivalleri ile antik tiyatrolardaki gösteriler ile toplumda opera ve baleyi tekrar gündem haline getirdi. Her bireye, her sanatçıya özen gösterdi, yol gösterdi, önem verdi, moral verdi.”

Say mesajını şu sözlerle noktaladı: “Her şey için teşekkürler dostum Tan. Bravo, Bravo, Bravo!” Tiyatro sanatçısı Aydın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya dikkat çekerek “’Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.’ Her anlamıyla yetersiz DT genel müdürü Tamer Karadağlı ise yerinde” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Yazar Ümit de Tan Sağtürk’ün sanata kattığı vizyonun önemine dikkat çekerek “Tan Sağtürk görevden alınmış. Tan Sağtürk görev süresince şahane işler yaptı. Teşekkürler Tan, emeğin ve bize yaşattığın güzellikler için...” dedi.