Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi Manisa Kırkağaç'ta saat 11.32'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi Manisa Kırkağaç'ta saat 11.32'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 19, 2020
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) https://t.co/ddytSp4IxL
19.04.2020, 11:32:02 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
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