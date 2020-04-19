Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

19 Nisan 2020 Pazar, 11:45

Kandilli Rasathanesi Manisa Kırkağaç'ta saat 11.32'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



