Mansur Yavaş’tan kahvehane esnafına nakit yardımı
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın koronavirüs salgını nedeniyle, üyelerine 500 liralık yardımda bulunduğunu açıkladı.
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven koronavirüs nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın üyelerine 500 liralık yardımda bulunduğunu açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle işyerlerinin kapalı olduğunu anımsatan Güven, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kendilerini aradığını ve esnafa yardımcı olduğunu söyledi.
Güven, “Kaç tane kahvehane kapalı diye sordu ve adreslerini isteyerek, nakit yardım yapacaklarını açıkladı. Bugün de üyelerimize mesaj göndererek, ev adreslerine kart bırakacaklar. Kartın içerisinde 500 liralık yardım bulunuyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Güven ilçe belediyelerine de çağrıda bulunarak, “İlçelerinizdeki işyerlerimiz kapalı. Siz de bu bölgelerdeki esnafımıza el uzatın” dedi.
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