Mansur Yavaş'tan yurttaşa nakit desteği açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeni ile işini ve gelirini kaybeden tüm ailelere destek sağlanacağını duyurdu.
İşini ve gelirini kaybeden tüm ailelere düzenli olarak gıda yardımı ve nakit desteği sağlanacağını duyuran Yavaş, ''Gün dayanışma günüdür, zorlukları birlikte aşacağız'' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, ''Değerli Hemşehrilerim, koronavirüs salgını nedeni ile işini ve gelirini kaybeden tüm ailelere düzenli olarak gıda yardımı ve nakit desteği sağlamak için hazırlığımızı tamamladık. Pazartesi günü detayları sizlere duyuracağız. Gün dayanışma günüdür, zorlukları birlikte aşacağız'' ifadelerini kullandı.
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