Marmaray ve Başkentray sokağa çıkma yasağı günlerinde de sefer yapacak

11 Nisan 2020 Cumartesi, 17:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir" denildi.

Sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak işletmelerin görevlileri yasaktan muaf olacak.

Karara göre açık olacak yerler ise şu şekilde:

"¦ Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

¦ Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

¦ Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

¦ Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

¦ Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

¦ Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

¦ PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri