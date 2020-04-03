Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.

AA
03 Nisan 2020 Cuma, 10:01

Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.


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