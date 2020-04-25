Masa tenisi 1 Haziran'a ertelendi
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini 1 Haziran'a erteledi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini 1 Haziran'a erteledi.
Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Federasyonumuz Yönetim Kurulu 23 Nisan 2020 tarihinde telekonferans yoluyla yapmış olduğu toplantıda, COVID-19 virüsü nedeniyle daha önce 01 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenen Federasyonumuz faaliyetleri ile ilgili erteleme kararını görüşmüş olup, söz konusu ertelemenin 01 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. Ülkemizde COVID-19 virüsü ile ilgili gelişmeler takip edilecek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da talimatlarına göre Federasyonumuz faaliyetleri ve liglerin durumu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır."
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