Maske ve dezenfektan üretimi için seferberlik
TİM Başkanı İsmail Gülle 1 milyon maske ve 100 bin dezenfektan üreterek seferberliğe başladıklarını söyledi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:
- Kargo uçak sayısının artırılması için imkânlar seferber edildi. Tek yanaktan tedarikin ne kadar eksiklik olduğunu gördük. Maske ve dezenfektanların tedariki için üretim seferberliği oluyoruz.
- Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve 61 ihracatçı birliğimiz ile koordine olarak yerli ve milli 1 milyon adet maske ve 100 bin adet dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığımızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz.
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