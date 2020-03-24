Maske ve dezenfektan üretimi için seferberlik

TİM Başkanı İsmail Gülle 1 milyon maske ve 100 bin dezenfektan üreterek seferberliğe başladıklarını söyledi

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2020 Salı, 10:58

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:

  • Kargo uçak sayısının artırılması için imkânlar seferber edildi. Tek yanaktan tedarikin ne kadar eksiklik olduğunu gördük. Maske ve dezenfektanların tedariki için üretim seferberliği oluyoruz.
  • Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve 61 ihracatçı birliğimiz ile koordine olarak yerli ve milli 1 milyon adet maske ve 100 bin adet dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığımızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz.

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