Max von Sydow 90 yaşında hayata veda etti

09 Mart 2020 Pazartesi, 17:44

Beyazperdenin en ünlü simalarından biri, Max von Sydow, 8 Mart Pazar günü hayata veda etti. 90 yaşında ölen aktör başarılarla dolu kariyerinde Ingmar Bergman, Martin Scorsese, David Lynch, Woody Allen, Steven Spielberg gibi önemli isimlerle çalışmış; "Yedinci Mühür", "The Greatest Story Ever Told" (En Büyük Hikaye), "The Exorcist" (Şeytan) gibi filmlerde unutulmaz roller canlandırmıştı.

İsveç'in Lund kentinde dünyaya gelen (10 Nisan 1929) Max von Sydow varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Babası Carl Wilhelm von Sydow bir etnoloji profesörü; annesi, Rappe Baronesi Maria Margareta ise bir öğretmendi. Erken yaşta Almance ve İngilizce öğrenen von Sydow ilk tiyatro deneyimini ortaokul lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu amatör bir toplulukla yaşadı. 1948 - 1951 yılları arasında Stockholm'deki Kraliyet Drama Tiyatrosu'nda eğitim aldı ve henüz burada okuduğu sırada ilk kez Alf Sjöberg'in filmlerinde, "Only A Mother" (1949) ve "Miss Julie" (1951) adlı yapımlarda rol alarak kamera karşısına geçti.

BERGMAN İLE 11 FİLM

Max von Sydow'un hayatında çok önemli bir yere sahip olan dünyaca ünlü İsveçli sinemacı Ingmar Bergman'la tanışması 1955 yılında Malmö'ye taşınmasıyla oldu. Malmö Belediye Tiyatrosu'nda Bergman ile çalışan von Sydow onunla ilk kez 1957 tarihli "Yedinci Mühür"de çalıştı ve bu filmi "Yaban Çilekleri" (1957), "The Virgin Spring" (1960) gibi yapımlar izledi. Max von Sydow'un Ölüm'le satranç oynadığı "Yedinci Mühür" muhtemelen aktörün en ünlü imgeleri arasında sinema tarihindeki yerini alırken, Bergman'ın filmi de beyazperdenin wen büyük klasikleri arasına girecekti. İkili toplam 11 filmde birlikte çalıştı.

'ŞEYTAN'IN UNUTULMAZ OYUNCUSU

Uluslararası arenada artan ünü onu 60'lı yıllarda Hollywood'a kadar taşıyacaktı. 1965'te Gorge Stevens'ın büyük bütçeli epik filmi "The Greatest Story Ever Told"da Hazreti İsa'yı canlandıran Max von Sydow özellikle 70'li ve 80'li yıllarda birçok unutulmaz performansa imza atacaktı. Bunların en ünlüsü ise hiç şüphesiz "The Exorcist" (Şeytan) filminde canlandırdığı şeytan çıkarıcı Rahip Merrin oldu. "Akbabanın Üç Günü" (1975), "The Kremlin Letter" (1969), "Flash Gordon" (1980), "Conan the Barbarian" (1982), "Dune" (1984), "Hannah and Her Sisters" (1986) gibi filmlerde rol alan von Sydow ilk Oscar adaylığını 1989 yapımı "Pelle the Conqueror" ile alacaktı. Bu aynı zamanda İsveçli bir erkek oyuncunun aldığı ilk Oscar adaylığı oluyordu. Max von Sydow dışında da bu ödüle aday olan ikinci bir isim çıkmadı.

Steven Spielberg'ün "Azınlık Raporu" (Minority Report) filminde Tom Cruise ile karşılıklı oynayan Max von Sydow 2000'li yıllarda kariyerinin yeni bir dönemine girdi ve film üzerine film çekmeye başladı. "Rush Hour 3", "The Diving Bell and the Butterfly", "Shutter Island", "Robin Hood", "Extremely Loud & Incredibly Close" (bu filmle ikinci Oscar adaylığı geldi), "Star Wars: The Force Awakens" gibi farklı türlerdeki filmlerde rol alan oyuncu bir yandan da TV dizilerinde oynuyordu. "Ring of the Nibelung", "The Tudors" gibi yapımlarda boy gösteren usta aktörün son rol aldığı dizi ise ona bir Emmy adaylığı getiren "Game of Thrones" oldu.

Fransa'nın Provence bölgesindeki evinde hayata veda eden Max von Sydow'un ölümünü belgesel yönetmeni eşi, Fransız sinemacı Catherine von Sydow şu sözlerle duyurdu: "Max von Sydow'un 8 Mart 2020 günü aramızdan ayrılışını duyurmanın tarifsiz acısını, kalbimizi kıran sonsuz bir keder içinde yaşıyoruz"