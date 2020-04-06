MEB’den skandal yardım talimatı: İHH'ye bildirin

06 Nisan 2020 Pazartesi, 09:49

Bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri ekonomik olarak zor durumda olan yurttaşları İnsani Yardım Vakı’na (İHH) yönlendiriyor. İlçe milli eğitim müdürlerinin, okul müdürlerine, “Okullarımızda maddi anlamda mağdur olduğunu düşündüğünüz velilerimize İHH aracılığıyla yardım yapılacaktır. Yardıma ihtiyacı olan velilerimizi bildirelim” mesajı attığı öğrenildi.

CHP’li belediyelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı bağış kampanyaları İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile engellenirken dini vakıf ve cemaatlerin bağış kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. İlçe milli eğitim müdürleri okul müdürlerine, okul müdürleri ise öğretmenlere, “Yardıma ihtiyacı olan varsa İHH’ye yönlendirin” mesajı atıyor.

OKUL GRUPLARINDA PAYLAŞILDI

BirGün'ün haberine göre; koronavirüs salgını nedeniyle, okul müdürleri ile milli eğitim bürokratlarının haberleşmesi amacıyla kurulan ve İstanbul, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün de içinde olduğu WhatsApp grubuna gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İHH Ataşehir aracılığıyla okullarımızda maddi anlamda mağdur olduğunu düşündüğünüz velilerimize ayni ve nakdi yardım yapılacaktır. Bu durumda bulunan velilerimizin ekte atacağım linke girişlerini yapalım. Okul gruplarında paylaşıp öğretmenlerimizin doldurmasını sağlayalım. Kendilerine İHH Ataşehir tarafından nakdi ve ayni yardım sağlanacak. Girişleri ne kadar hızlı yapılırsa sonuca da o kadar hızlı ulaşırız.”

“BELEDİYELER ENGELLENİRKEN DERNEKLERİN ÖNÜ AÇILDI”

Velilerin, “Yardım” adı altında İHH’ye yönlendirilmesine tepki gösteren Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, şunları söyledi:

“Eğitim Sen olarak yaptığımız tüm çalışmalarda korona ile mücadelede kapsamında alınması gereken tedbirleri söylüyor, yetkilileri uyarıyoruz. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin, ismi bir sürü olumsuzlukla anılan bir kurum için çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Bu tip kurumların çalışmalarına öğretmenlerin alet edilmesini istemiyoruz. İktidar, belediyelerin yardımlarını engellemeye çalışırken derneklerin önünün açılması fırsatçılığını kınıyoruz.”