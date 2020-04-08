Mecliste ‘Hadsiz Süleyman’ atışması
TBMM Genel Kurulu’ndaki infaz yasa teklifinin görüşmeleri ‘gergin’ başladı. CHP'li Özgür Özel ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim Meclis'te de devam etti. Özel, Süleyman Soylu'nun "CHP, ölüm orucunda yaşamını yitiren Helin Bölek'in tedavi olmasına engel oldu" sözlerine büyük tepki gösterdi ve 'Hadsiz Süleyman, haddini bil" diye seslendi.
AKP ve MHP’nin TBMM Başkanlığı’na ortaklaşa sunduğu ve yaklaşık 90 bin hükümlünün tahliye olmasının amaçlandığı infaz yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri gergin başladı. TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün oturumu maskeyle yönettiği görülürken, Gök, milletvekillerine de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda “maske takma zorunluluğunu” anımsattı.
"HADSİZ SÜLEYMAN"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in geçen günlerde “konser sözü verilmediği için ölüme terk edildiğini” söyleyerek, CHP’li Ali Şeker’in Bölek’i ziyaretini anlattı. CHP olarak ölüm orucunu doğru bulmadıklarını söyleyen Özel, “Gençler hayatını kaybetmesin’ dedik diye o Süleyman, soy adıyla namünasip şekilde çıkıyor, ‘CHP, Bölek’in tedavi olmasına engel oldu’ diyor. Paralı trollerle haber yaptırıyor. CHP, DHKP-C’den ve Soylu’dan farklı olarak ölümü değil, yaşamı kutsar. Hadsiz Süleyman. Aklını başına al. DHKP-C ile senin aranda gencecik bir kadın öldü, diğeri de ölebilir. Bir konser sözü versek, yaşayacaktı. Arkadaşımız Bölek’i ölümden döndürmek için ikna etmeye çalıştı. Hadsiz Süleyman haddini bilecek” dedi. Özel’e tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Grup Yorum’un konserlerinin kayıtlarını izlediğini, o konserlerde terör örgütü propagandası yapıldığını, hatta savcı Selim Kiraz’ın katillerinin kutsandığını” söyledi. Bu arada HDP sıralarından Zengin’e, “Sizin öldürme sorununuz var” şeklinde laf atıldı.
Zengin’e yanıt vermek için söz alan Özel ise “Biz, ölüm orucunu bırakması için ricada bulunduk. Bakan, CHP’ye duyduğu kin ve husumeti, böyle hassas bir konuyu istismar ederek, itibar suikastlığı yapmaktadır” dedi.
‘FIRSATÇILIK YAPIYORLAR’
Genel Kurul toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Özel, AKP ve MHP’nin infaz yasasında fırsatçılık yaptığını belirtti. Rüşvet almaktan 6 yıl ceza almış birisinin infaz indiriyle 1 gün yatmadan çıkabileceğini söyleyen Özel, bunun haberini yapan birisinin ise cezaevinde kalacağını anlattı.
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