Meclis’te uzlaşı yok dayatma var

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde TBMM’deki yasama faaliyetlerinde “uzlaşının sağlanacağı” vaadi sözde kaldı. 27. yasama döneminde TBMM Genel Kurul gündemine gelen yasa tekliflerinin yüzde 99.46’sı AKP’li milletvekillerinden geldi. Meclis’te AKP dışındaki 9 siyasi parti ve 7 bağımsız milletvekilinin verdiği hiçbir yasa teklifi komisyonda bile görüşülmedi. Meclis’te 18 farklı ihtisas komisyonu olmasına karşın her 5 yasadan 2’si Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in 27. yasama döneminde yasa tekliflerinin dağılımıyla ilgili verdiği soru önergesine TBMM Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Yanıtta, 27. dönemde, 11 Mart’a dek verilen 2 bin 691 yasa teklifinden yalnızca 184’ünün ilgili ihtisas komisyonu tarafından görüşülerek rapora bağlandığı belirtildi. Aynı dönemde CHP 1935, HDP 115, MHP 214, İYİ Parti 201, SP 1, TİP 2, BBP 4 yasa teklifi verirken bu tekliflerin hiçbiri ilgili ihtisas komisyonda bile gündeme alınmadı.

İlgili ihtisas komisyonlarında görüşülerek rapora bağlanan söz konusu 184 yasa teklifinin 183’ünün AKP tarafından verildiği, bir yasa teklifinin ise AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin ortak teklifi olduğu kaydedildi. Başka bir deyişle komisyonda görüşülen yasa tekliflerinin yüzde 99,46’sı AKP’li vekiller tarafından verildi. Bu durum Meclis’te bir uzlaşma yerine açık bir şekilde yasama faaliyetlerinde bir dayatmanın yaşandığını gösterdi.

CHP’li Özdemir, Meclis’in yeni sistemde ciddi, nitelikli, kapsamlı ve toplumun önceliklerini dikkate alan yasa yapmaktan hızla uzaklaştığını belirterek, “İddia edildiği gibi Meclis’te uzlaşma aranmamaktadır. Genel kurul gündemine alınan yasa tekliflerinin yüzde yüze yakınının AKP milletvekillerinin imzasıyla gelmesi de uzlaşının, ortak aklın yok sayıldığının kanıtıdır. Bu nedenlerle, Meclis’in zayıflatıldığı, ortak aklın devre dışı bırakıldığı ve vatandaşın çözüm bekleyen öncelikli sorunlarının gündeme alınamadığı bu sistemin yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.