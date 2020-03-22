Meksika'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 10 yaralı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde deniz kuvvetlerine ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı bildirildi.

AA
22 Mart 2020 Pazar, 12:42


Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia Jimenez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, askeri helikopterin rehine kurtarma operasyonu görevini icra ettiği sırada eyaletin güney bölgesindeki Zongolica'daki dağlık alanda düştüğünü belirtti. Kazada, 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı kaydedildi.



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