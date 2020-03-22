Meksika'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 10 yaralı
Meksika'nın Veracruz eyaletinde deniz kuvvetlerine ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı bildirildi.
Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia Jimenez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, askeri helikopterin rehine kurtarma operasyonu görevini icra ettiği sırada eyaletin güney bölgesindeki Zongolica'daki dağlık alanda düştüğünü belirtti. Kazada, 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı kaydedildi.
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