Melda Onur için gerekçe: Tezek sığır dışkısıdır

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Yargıç Süleyman Köksaldı, kararının gerekçesinde, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “tezek” kelimesinin karşılığı olarak “yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı”, “halk ağzında sıkışmış, kuru toprak parçası, kesek” sonuçlarına erişildiğini belirtti. Tezek kelimesinin yakıt olsa da sonuçta sığır dışkısının ismi olduğu savunulan kararda şu değerlendirme yapıldı: “Bir kişiye ‘sığır dışkısından da değersizsin’ şeklinde ithamda bulunmak ifade özgürlüğünü aşan ve doğrudan hakaret içeren bir davranış olarak kabul edilmiştir. Katılanın kadın hakkında söylediği sözlerin ilk okuyuşta kadını aşağılama olarak algılanabilmesi mümkündür. Petrol ve doğalgaz, fosil yakıtlardandır ve ekonomik olarak değerlidir. Sanığın katılanı benzettiği tezek ise hayvan dışkısı olup ekonomik olarak daha az bir değere sahiptir.”