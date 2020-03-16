Melda Onur için gerekçe: Tezek sığır dışkısıdır
Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi “kadınların petrol ve doğalgazdan daha değerli hazine olduğunu” söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, “Size tezek bile diyemeyeceğiz bu kıyasta. 8 Mart saçmalamasında büyük ödülü aldınız, tebrikler” yanıtını veren eski CHP milletvekili Melda Onur’a “hakaret” suçundan verdiği 1290 TL adli para cezasının gerekçesini açıkladı.
Yargıç Süleyman Köksaldı, kararının gerekçesinde, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “tezek” kelimesinin karşılığı olarak “yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı”, “halk ağzında sıkışmış, kuru toprak parçası, kesek” sonuçlarına erişildiğini belirtti. Tezek kelimesinin yakıt olsa da sonuçta sığır dışkısının ismi olduğu savunulan kararda şu değerlendirme yapıldı: “Bir kişiye ‘sığır dışkısından da değersizsin’ şeklinde ithamda bulunmak ifade özgürlüğünü aşan ve doğrudan hakaret içeren bir davranış olarak kabul edilmiştir. Katılanın kadın hakkında söylediği sözlerin ilk okuyuşta kadını aşağılama olarak algılanabilmesi mümkündür. Petrol ve doğalgaz, fosil yakıtlardandır ve ekonomik olarak değerlidir. Sanığın katılanı benzettiği tezek ise hayvan dışkısı olup ekonomik olarak daha az bir değere sahiptir.”
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