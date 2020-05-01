Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmadı

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:30

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, bulaşı son buluncaya kadar virüsle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Salgını sorunsuz şekilde atlatmak istediklerinii fade eden BaşkanMustafa Kayalar, “Bu virüs dünyanın her noktasında aynı etkiyi veriyor. İnsan ayrımı yapmadan herkesi tehdit eden bir hastalık ile mücadele ediyoruz. Türkiye’de de hastalığın boyutları ortada. Süreci en sorunsuz şekilde atlatmak istiyoruz. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için canla başla çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım başta olmak üzere, diğer kurum ile kuruluşlar ve esnafımızla uyum içerisinde hareket ediyoruz. Herkesin duyarlı olup, özveriyle hareket etmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Menderes’te de bunu başardık. Belediye olarak bu süreci kendimize yük olarak görmüyoruz” dedi.

Belediyenin kiracısı olan ancak bu süreçte dükkânını kapatmak zorunda olan 90 esnafdan kapalı kaldığı sürede kira alınmayacak, üç ay ertelenecek. Pazaryerleri, esnaf ve belediye çalışanlarına maske, eldiven yanısıra, el ve cilt dezenfektanı dağıtımı yapıldı.Hizmet binaları ve şantiyelerde ateş ölçerile vücut ısıları ölçülmeye başlandı. 44mahallenin tamamında dezenfektasyon çalışması yapıldı. 85 binmaske ve 25 bin eldiven ile 5 bin el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlarn sosyalmesafeye dikkat etmesi için yoğun olarak kullanılan alanlara uyarıcı yer bilgilendirmeleri yapıldı. Sokağa çıkmasısınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlarile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Menderes Vefa Sosyal İletişim Merkezi’ne 30 belediye personelimiz görevlendirildi.Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından ise 65 yaş üstü bin vatandaşımızın pansuman, doktor muayenesi, enjeksiyon, sonda değişimi, serum takılması, tansiyon, şeker ve ateş ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sağlık çalışanlarına 500 maske, 500 eldiven, 50 koruyucu elbise ve 100 adet yüz siperliği de tedarik edildi.

MADDİ YARDIM

“Kitaplar Bizden Okumak Sizden” uygulaması ile kitap talep edenlerin evlerine istedikleri kitaplar götürüldü. Spor eğitmeni eşliğinde sosyalmedya hesaplarından spor aktiviteleri düzenlendi. İhtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda paketi dağıtıldı. Salgın nedeniyle işini kaybetmiş 500 yurttaşa yardımyapıldı. Ramazan boyunca ise 2 bin 500 aileye gıda yardımı yapılması planlanıyor. Can dostları da bu süreçte unutulmadı. Veteriner işleri müdürlüğümüz tarafından sokak hayvanlarımıza 1500 kilo mama dağıtımı gerçekleştirildi” dedi.