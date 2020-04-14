Menemen Belediyesi, esnafa maske ve siperlik dağıtıldı

14 Nisan 2020 Salı, 15:12

Menemen Belediyesi, ilçede alışveriş yapan yurttaşların ve asnafın salgına karşı güvende kalmaları amacıyla maske ve siperlik dağıtımına başladı. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi almaya özen gösterdiklerini dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un talimatıyla, Menemen çarşısında açık olan dükkanlara belli aralıklarla belediye sağlık ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaların yanı sıra maske ve siperlik desteği de sağlandı. Esnaf tarafından memnuniyetle karşılanan maske ve siperlik dağıtımının, bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.

'SALGIN BİTENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Zor bir süreçten geçen esnafın her zaman yanlarında olduklarını belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Maske ve siperlik bulmakta zorlanan esnaflarımız vardı. Vatandaşların ve esnafımızın sağlığı için hemen edinerek dağıtımını yaptık. Esnafımız unutmamalıdır ki, Menemen Belediyesi olarak her türlü sıkıntılarında yanlarındayız. Bu süreci dayanışma ile hep birlikte aşacağız” açıklamasını yaptı.