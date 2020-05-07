Menemen’de 3 Fidan anması

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:51

Menemen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kubilay Kültür Merkezi’nde ölüm yıl dönümleri nedeniyle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına bir anıt köşe hazırlandı. Burada düzenlenen anma törenine katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yaptığı açıklamada, “Maalesef 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı alanlarda kutlayamadık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da alanlarda kutlayamayacağız. Ama bugün biz Menemen Belediyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Menemen İlçe Örgütü yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte Deniz’leri unutmadığımızı, devrim şehitlerini unutmadığımızı, unutmayacağımızı haykırıyoruz. Deniz, Yusuf ve Hüseyin ölümsüzdür. Biz her zaman şunu söyledik; bir gider bin geliriz. Deniz’ler katledildi ama yeni Deniz’ler bugün Türkiye’de yine o bayrağı taşımaya devam ediyor. Anılarının önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Kısacık ömürlerini “Tam Bağımsız Türkiye” idealine feda eden üç fidanın anmasına CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi İhsan Perçin de katılım sağladı.



