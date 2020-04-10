Meral Akşener'den karantina iddiası: 'Erdoğan reddetti'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs nedeniyle Bilim Kurulu'nun tam karantina isteğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reddettiğini iddia etti.
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koronavirüs salgını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Bilim Kurulu'nun önerileri Erdoğan'a bağlı" diyen Akşener, "Tam karantina istediklerini bizler biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti. Bilim insanlarına buradan çağrım var.
Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da ona buna mecburiyeti olan insanlar değil. Bu kişiler eğer dedikleri olmuyorsa bunun da gereğini yapmaları lazım. Çünkü Türk bilim dünyası bunun vebalini taşıyamaz" dedi.
Bu dönemin sırt sırta verilmesi gereken bir dönem olduğunu belirten Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Dolayısıyla yapılabilecek konularda biz de bildiklerimizi paylaşmayı sürdürüyoruz.
Ama kırmızı kuvvetler mavi kuvvetler dili devam ediyor. Acemi oldukları ortaya çıktı. 'Sizin dediğinizi yapmayacağım kardeşim' diyor. Ama muhalefet partisinin de akıllı önerileri var" diye konuştu.
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