Merkez ‘küçülme’ dedi

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporu, ikinci ve üçüncü çeyrekte özellikle iç talepte ciddi bir küçülme beklendiğini ortaya koydu. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e düşürdü.

Bunun temel sebeplerinden biri talepteki düşüş beklentisi olurken, diğeri ise ham petrol varsayımının 2020 için 60 dolardan 32.6 dolara çekilmesi olarak öne çıktı. Gıda enflasyonu tahmini de 2020 için yüzde 11’den yüzde 9.5’a indi. 2021 enflasyon beklentisi ise yüzde 5.4 olarak korundu.

Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, “Enflasyon raporunun içinde çıktı açığı yüzde 8. Bu demektir ki, Merkez Bankası iç talepte ciddi bir daralma öngörüyor. Dolayısıyla bu daralma kur geçişkenliğinin önüne geçecek demektir. Bu da enflasyonda düşürücü bir etki yapacak” dedi.

REZERVDEN KORKMUYOR

TCMB Başkanı Murat Uysal, dünkü toplantıda, “Temmuzdan itibaren daha hızlı olmak üzere enflasyondaki düşüşün belirginleşeceğini düşünüyoruz. Veriler ikinci çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor” dedi.

Uysal, dalgalı kur rejiminden vazgeçilmediğini belirtirken, küresel merkez bankaları ile swap görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. IMF ile bir kaynak sağlanması veya swap hattı kurulması girişimi olmadığını belirten Uysal, swap hattı mevcut olan ve olmayan merkez bankalarıyla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ancak bir ülke ismi vermedi.

Uysal, son dönemde bankanın rezervlerindeki kayıplara ilişkin ise “Rezervlerimizde dalgalanma söz konusu ancak geçici” dedi. Ancak analistlere göre, krizin nasıl ilerleyeceği bilinmediği için bu durumun geçici olup olmadığını söylemek güç.

‘YÜZDE 15 DARALMA’

Toplantıyı Cumhuriyet’e değerlendiren Altınsaç ise “Çok kaba bir hesapla ikinci çeyrekte yıllık yüzde 15 daralma olacak. Nisan ayı göstergeleri, küresel PMI’lar, ihracat daralması ve perakende verileri bize bunu işaret ediyor” dedi.

Altınsaç’ın rezervler konusundaki yorumu ise şöyle oldu: “Biz döviz yükümlülüğü yüksek bir ülkeyiz, burada bir miktar azalma var. Uysal’ın dediği doğru. Ancak bizim emsallere kıyasla yükümlülüğümüzü çevirme maliyetimiz çok yüksek. Böyle olunca çevirmeniz zorlaşıyor, o zaman Merkez Bankası rezervine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bana çok kısa vadeli olmayabilir gibi geliyor, risk görüyorum.”