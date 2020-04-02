Merkezi Almanya'da bulunan restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu
Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.
Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave
finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge
Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33
ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37
milyon avroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle satış ve
gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı
olduğunu duyurmuştu.
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