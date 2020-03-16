Merkezi yönetim bütçesi açık verdi

16 Mart 2020 Pazartesi, 14:21

2020 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 93,5 milyar TL, bütçe gelirleri 86.1 milyar TL ve bütçe açığı 7.4 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 79.3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 6.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 Şubat ayında 16 milyar 775 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363 milyon TL açık verdi.

2019 yılı Şubat ayında 2 milyar 71 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 93 milyar 499 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 14 milyar 162 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 79 milyar 336 milyon TL olarak gerçekleşti.